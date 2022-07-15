ملف تفجير المرفأ.. طلب تمديد جديد لتعليق عملية تصفية هذه الشركة

في إطار متابعته الحثيثة للدعوى التي تقدّم بها ضد الشركة الإنكليزية Savaro Ltd في لندن امام محكمة العدل العليا (High Court of Justice)، تقدم مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة ٤ آب، من خلال مكتب المحاماة Dechert LLP، من سجل التجارة (Companies House) بطلب تمديد جديد لتعليق عملية تصفية هذه الشركة. وقد استجاب سجل التجارة، ومدّد الفترة لستة أشهر إضافية تنتهي في كانون الثاني ٢٠٢٣.

وأكدت السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن جريو، سابقاً، أهمية إقرار البرلمان اللبناني للقوانين لاستعادة عافية الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد. ودعت، خلال لقائها الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 وكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات. وحسب بيان للرئاسة اللبنانية، جرى خلال اللقاء «عرض التطورات العامة على الساحتين الإقليمية والدولية، والعلاقات اللبنانية – الفرنسية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى الأحداث السياسية على الساحة اللبنانية ومنها الملف الحكومي، ووجوب احترام المهل الدستورية».