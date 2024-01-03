ملف "نهر الغدير" على طاولة حمية: المسؤولية على عاتق وزارة الطاقة!

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة النائب فادي علامة، مسؤول العمل البلدي في “حزب الله” محمد بشير، مسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة “أمل” بسام طليس، ورئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، وذلك في إطار جولة يقوم بها الوفد على المرجعيات الرسمية والمعنية في البلد، وذلك في سياق البحث عن الحلول المناسبة لبعض الملفات الأساسية في ضاحية بيروت، والتي من بينها موضوع نهر الغدير.

حمية رحب بالوفد، ولفت إلى أن “أشغال التعزيل التي تقوم بها ورش متعهدي الوزارة على مجرى نهر الغدير، تأتي في سياق الحرص من الوزارة على تقديم ما يتوفر لديها من إمكانات، سعيًا منها للتكامل مع باقي الإدارات”، مشيرًا إلى أنه “ووفقاً للقانون المعني بتوزيع نطاق الصلاحيات بين الوزارات والإدارات الرسمية، فإن أشغال تصحيح وتعزيل وتنظيف مجاري مياه الأنهر لا تقع على عاتق وزارة الأشغال العامة والنقل، إنما على عاتق وزارة الطاقة والمياه”.

بدوره شكر الوفد حمية “على ما تقوم به ورش متعهدي الوزارة من أشغال تعزيل على مجرى النهر”، مؤكدًا “أن التكامل بين وزارات وإدارات الدولة الرسمية، لا يمكنه أن يعفي بأي حال من الأحوال عن قيام المعنية منها بمهامها ومسؤولياتها وفقًا للنصوص القانونية التي تحدد بوضوح صلاحياتها”، متابعًا بأن “هذا ما يفترض أن يكون عليه الأمر بالنسبة لنهر الغدير”.