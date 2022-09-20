الثلاثاء 24 صفر 1444 ﻫ - 20 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ملك الأردن: لمساعدة لبنان في حل أزمة الكهرباء

منذ 9 دقائق
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ملك الأردن عبدالله الثاني

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ملك الأردن عبدالله الثاني

A A A
طباعة المقال

إلتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ملك الأردن عبدالله الثاني خلال مشاركتهما في أعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك.

وقد شارك في اللقاء وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، ووزير خارجية الاردن ايمن الصفدي.

وخلال اللقاء جدد ملك الاردن “تأكيد الوقوف الى جانب لبنان لتمرير الصعوبات التي يعاني منها في كل المجالات، لا سيما دعم القوى العسكرية والامنية”، وشدد على “انه سيكثف الاتصالات مع الدول المعنية لتسريع الخطوات الكفيلة بمساعدة لبنان في حل أزمة الكهرباء”.

وقد شكر الرئيس ميقاتي “للملك عبدالله اهتمامه الشديد بلبنان ووقوف الاردن الى جانبه في كل المراحل”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نجيب ميقاتي
    ميقاتي يشارك في أعمال الدورة الـ 77 للأمم المتحدة في نيويورك
    أزمة الكهرباء مستمرة في لبنان
    بعد رفع الدعم.. إليكم تسعيرة الكهرباء الجديدة
    محطات الوقود في لبنان
    المحطات تستمر بالاقفال رغم رفع الدعم الكامل عن المحروقات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ترسيم الحدود
    عرض أميركي جديد في ملف ترسيم الحدود... هذه تفاصيله
    وديع الشيخ
    الجيش يوقف المغنّي وديع الشيخ
    جوزيف أبو فاضل
    جوزيف أبو فاضل يفجر مفاجأة.. هذا ما يُحضّر لرياض سلامة!