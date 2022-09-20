ملك الأردن: لمساعدة لبنان في حل أزمة الكهرباء

إلتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ملك الأردن عبدالله الثاني خلال مشاركتهما في أعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك.

وقد شارك في اللقاء وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، ووزير خارجية الاردن ايمن الصفدي.

وخلال اللقاء جدد ملك الاردن “تأكيد الوقوف الى جانب لبنان لتمرير الصعوبات التي يعاني منها في كل المجالات، لا سيما دعم القوى العسكرية والامنية”، وشدد على “انه سيكثف الاتصالات مع الدول المعنية لتسريع الخطوات الكفيلة بمساعدة لبنان في حل أزمة الكهرباء”.

وقد شكر الرئيس ميقاتي “للملك عبدالله اهتمامه الشديد بلبنان ووقوف الاردن الى جانبه في كل المراحل”.