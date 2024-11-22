ممثل أممي: هناك انخفاضاً كبيراً في وتيرة وصول اللاجئين من لبنان إلى سوريا مؤخراً

تقديرات أممية بعبور نحو 560 ألف شخص إلى سوريا من لبنان منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء الظروف “المزرية” في سوريا التي جعلت بعض اللبنانيين الذين فروا إليها بحثا عن ملاذ آمن يعودون إلى لبنان.

وقال غونزالو فارغاس يوسا ممثل المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في سوريا إن هناك “أسرا لبنانية بصدد اتخاذ قرار صعب للغاية وربما يهدد حياتها بالعودة إلى لبنان”.

وأضاف للصحفيين في جنيف -عبر الفيديو- من الحدود السورية اللبنانية “هذه أعداد صغيرة للغاية، ولكن بالنسبة لنا فإن حتى الأعداد الصغيرة تعد مؤشرات مقلقة”.

وأوضح المسؤول الأممي أن نحو 65% من الذين يعبرون الحدود إلى سوريا، التي مزقتها 13 عاما من الحرب والنزاع، هم مواطنون سوريون لجؤوا إلى لبنان هربا من تلك الحرب.

وأشار فارغاس يوسا الى أنه منذ عام 2017 وحتى 23 سبتمبر/أيلول هذا العام، عاد نحو 400 ألف سوري إلى بلادهم من لبنان، قائلا “لقد رصدنا العدد نفسه تقريبا.. خلال فترة تتراوح بين 7 و8 أسابيع”، مضيفا أن نحو 150 ألف لبناني وصلوا أيضا إلى سوريا خلال تلك الفترة.

وأشاد بما أظهرته المجتمعات السورية تجاه الوافدين من كرم “مثالي” على الرغم من “تدمير بنيتها التحتية واقتصادها”، لكنه تساءل بالنظر إلى الوضع الاقتصادي في سوريا ونقص التمويل للاستجابة الإنسانية، “فمن غير الواضح إلى متى سيستمر هذا الكرم؟ّ!”.

وقال إن علامات مقلقة بدأت تظهر بالفعل، مشيرا إلى أعداد من الناس الذين اختاروا العودة إلى لبنان على الرغم من المخاطر “ربما بمعدل 50 أسرة يوميا”، على الرغم من استمرار القصف.

وأكد فارغاس يوسا أن هناك بعض السوريين أيضا اضطروا للعودة مرة أخرى إلى لبنان، “وذلك في المقام الأول بسبب الظروف الاقتصادية المزرية للغاية في سوريا”.

وفي الوقت نفسه، قال إن هناك “انخفاضا كبيرا في وتيرة وصول اللاجئين” إلى سوريا مؤخرا، من ذروة راوحت بين 10 آلاف و15 ألف لاجئ يوميا إلى متوسط يبلغ الآن نحو 2000 لاجئ.

وأوضح أن هذا الانخفاض مرتبط على الأرجح بالقصف الإسرائيلي المتكرر للمعابر الحدودية، داعيا الجيش الإسرائيلي إلى “وقف هذه الهجمات غير المقبولة على الفور”.

وتقدر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن نحو 560 ألف شخص فروا إلى سوريا من لبنان المجاور منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، عندما تصاعدت عمليات القصف والمعارك الحدودية، في حين تقدر السلطات اللبنانية العدد بأكثر من 610 آلاف شخص.

ويأتي ذلك في ظل الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق لبنانية عدة خاصة مدن وبلدات الجنوب، إلى جانب الغارات على العاصمة بيروت، في حين يرد حزب الله بقصف مواقع عسكرية للاحتلال ومستوطنات عدة.