ممثل اتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت: البلاد بحاجة لحكومة قادرة على التواصل مع الخارج

دعا ممثل اتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت نبيل بو غنطوس، في بيان إلى “تسهيل تشكيل الحكومة العتيدة، فليس المطلوب استشارات نيابية سريعة لتسمية رئيس حكومة جديد ومن ثم تشكيل الحكومة فقط، بل تسهيل هذه العملية وعدم إغراقها في أفخاخ مطالب هذا الفريق أو ذاك”.

وشدد على أن “البلاد في حاجة لحكومة فاعلة وقادرة على التواصل مع الخارج، وكل الدول المؤثرة في اتخاذ القرارات الدولية، ورسم مسار التطورات السياسية والاقتصادية في العالم، وصولا الى التوافق والتنسيق الكامل مع المؤسسات المالية والمصرفية العالمية، بما يؤمن رفد المالية العامة بقروض وهبات، تمكن مؤسسات الدولة من الاستمرار في عملها، لكن وفق رقابة صارمة، منعا لكل انواع الهدر والفساد”.

وناشد الرؤساء “التوحد على مطالب لبنان المحقة بحدوده البحرية الجنوبية، بما يضمن حصوله على كامل المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تحق له، ووفق القوانين الدولية المرعية الإجراء وقوانين البحار”، دعيا إلى “عدم التنازل عن شبر واحد من حدودنا البحرية، ارضاء لهذه الدولة او تلك، او تحقيقا لغايات شخصية في السياسة لهذا الفريق أو ذاك”.