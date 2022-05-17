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ممثل موزعي المحروقات: فوجئنا بارتفاع سعر الصفيحة 35 ألف ليرة

17 - مايو - 2022
آخر تحديث: 17 - مايو - 2022 6:53 مساءً
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أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، أن “الموزعين والمحطات يعانون من شح في مادة البنزين من قبل يوم الانتخابات النيابية”، وقال:” نحن تحملنا وأخذنا الأمر على عاتقنا ولم نقفل المحطات واستمررنا في تسليم المادة الى المواطنين في فترة الإنتخابات مع اننا لم نستلم مادة البنزين من الشركات المستوردة منذ الجمعة الماضي”.

وأضاف أبو شقرا في حديث لـ “الوكالة الوطنية للاعلام”: “فوجئنا اليوم بارتفاع سعر صفيحة البنزين 35000 ليرة مع العلم أن الشركات لم تسلم ايضا اليوم المحروقات للمحطات بسبب المشكلة مع المصارف ومصرف لبنان بتحويل الأموال على سعر صيرفة”.

وناشد أبو شقرا الحكومة ورئيسها والمعنيين، “التحرك السريع قبل فوات لحل المشكلة لأن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الازمات والعودة الى الطوابير”.

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