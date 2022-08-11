الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ممثل موزعي المحروقات يناشد الوزير فياض والمديرية العامة للنفط!

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2022 8:51 مساءً
ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا

ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا

A A A
طباعة المقال

ناشد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في بيان، باسم الموزعين، “وزير الطاقة وليد فياض والمديرية العامة للنفط تصحيح الجعالة بما يتناسب مع الكلفة وتقلبات اسعار المحروقات وسعر صرف الدولار، كي يتمكنوا من الاستمرار في ظل ارتفاع الكلفة التشغيلية من كهرباء و اجور عمال”.

واشار الى “انهم التقوا في الاسبوع الماضي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض في حضور امين سر نقابة المحطات حسن جعفر واعضاء نقابتي المحطات والموزعين، واخذوا وعدا بمتابعة قضيتهم لكنهم لم يلمسوا اي شيء حتى الان”.

وتمنى ابو شقرا على “الوزير فياض والمديرية العامة للنفط تلبية مطالبهم لمصلحة كل الفرقاء وقطاع النفط، من اجل الاستمرار في العمل وعدم انقطاع المحروقات عن المواطنين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار والليرة اللبنانية
    تزامناً مع حادثة "فدرال بنك".. دولار السوق السوداء يرتفع من جديد!!
    التيار الوطني الحر
    التيار الوطني يحذر من الانتقال من الفلتان الاقتصادي والمالي الى الفلتان الأمني!
    قائد الجيش خلال استقباله السفير البريطاني
    السفير البريطاني بعد زيارته قائد الجيش.. "لقاء ممتاز"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    خطوط الغاز- أرشيفية
    وكالة الطاقة: التحول من الغاز يعزز الطلب على النفط
    باسم الشيخ حسن
    (بالفيديو) انتهاء أزمة الرهائن في فدرال بنك.. على ماذا حصل باسم الشيخ حسين؟
    النائب علي حسن خليل
    حجز احتياطي على أملاك "علي حسن خليل" بقيمة 100 مليار ليرة!!