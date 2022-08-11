ممثل موزعي المحروقات يناشد الوزير فياض والمديرية العامة للنفط!

ناشد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في بيان، باسم الموزعين، “وزير الطاقة وليد فياض والمديرية العامة للنفط تصحيح الجعالة بما يتناسب مع الكلفة وتقلبات اسعار المحروقات وسعر صرف الدولار، كي يتمكنوا من الاستمرار في ظل ارتفاع الكلفة التشغيلية من كهرباء و اجور عمال”.

واشار الى “انهم التقوا في الاسبوع الماضي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض في حضور امين سر نقابة المحطات حسن جعفر واعضاء نقابتي المحطات والموزعين، واخذوا وعدا بمتابعة قضيتهم لكنهم لم يلمسوا اي شيء حتى الان”.

وتمنى ابو شقرا على “الوزير فياض والمديرية العامة للنفط تلبية مطالبهم لمصلحة كل الفرقاء وقطاع النفط، من اجل الاستمرار في العمل وعدم انقطاع المحروقات عن المواطنين”.