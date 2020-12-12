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ممنوع الرقص والغاتو في المناسبات الاجتماعية

منذ 16 دقيقة
مطاعم لبنان ضحية الضربة المزدوجة لكورونا والأزمة المالية

مطاعم لبنان ضحية الضربة المزدوجة لكورونا والأزمة المالية

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عقدت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعاً في السراي الحكومي برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر يوم الخميس 10 كانون الأول.

وأصدرت اللجنة توصيات عدة إثر اجتماعها منها اقتراح أن تعمل الحانات بمفهوم مطعم وتلتزم مؤسسات السهر على أنواعها باجراءات وقائية وتدابير السلامة من ضمنها منع الرقص منعاً باتاً، ومنع وضع الشموع وقوالب الحلوى لأعياد الميلاد أو أي مناسبة أخرى.

كما أوصت اللجنة بالسماح بإقامة المناسبات الاجتماعية والاحتفالية في الأماكن المفتوحة وفي الاماكن المغلقة على ان يتم التقيد بنسبة 50% من الاشغال ولا يتجاوز عدد الحضور الـ100.

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