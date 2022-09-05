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ممنوع مرور الشاحنات على هذه الطرقات

منذ ساعة واحدة
نقابة الشاحنات العمومية تعلق اضرابها

نقابة الشاحنات العمومية تعلق اضرابها

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، ما يلي:

ستقوم ورش وزارة الأشغال العامّة والنّقل، في خلال يومي الثلاثاء والأربعاء في 6 و 7-9-2022، بأعمال صيانة طريق “كواع عاريّا” والطّريق الممتدّة ما بين بحمدون وضهور العباديّة.

لذلك، سيتم منع مرور الشّاحنات بالاتجاهين (صعوداً ونزولاً)، طيلة فترة الأشغال، على الشكل الآتي:

يوم الثلاثاء 6-9-2022: من الساعة 8:00 لغاية الساعة 17:00.
يوم الأربعاء 7-9-2022: من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 13:00.
ومن المتوقّع أن تُسبِّب هذه الأشغال زحمة سير على الطريق الدولية.

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من سائقي الشّاحنات أخذ العِلم، وعدم سلوك الطرقات المذكورة في الأوقات المحدّدة أعلاه، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة.

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