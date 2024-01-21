ممنوع مرور الشاحنات منعا باتا على طريق ضهر البيدر

أعلن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده أنه وبناء على المعطيات الجديدة والتي تفيد عن حصول انزلاقات جديدة بالتربة على طريق عام ضهر البيدر، تقرر وبعد التنسيق مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه وقائد الدرك بالإنابة وقائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد ربيع مجاعص، والمدير الإقليمي للأشغال في البقاع المهندس محمد الحاج شحاده، منع مرور الشاحنات منعا باتا على طريق ضهر البيدر وذلك إلى حين التأكد من سلامة الطريق والكشف عليها ميدانيا وفنيا من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل.

وكان وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، قد دعا إلى “إعلان حالة طوارئ لكل طرقات لبنان وليس فقط لطريق ضهر البيدر”.

وخلال تفقده طريق ضهر البيدر بعد أن شهد انهياراً جديداً، لحائط دعم جسر النملية الذي يقع فوق الطريق، أكد حمية أن “الوزارة تتحمل المسؤولية كاملة في هذا الموضوع”.

وشدّد على أنه “اذا كانت موازنة الوزارة في العام 2024 اقل من 350 مليون دولار، فسنرى طرقات عدّة تنهار ولا قدرة للوزارة على صيانتها”.

وتقرر بعد التنسيق مع وزارة الأشغال منع مرور الشاحنات من هناك إلى حين التأكد من سلامة الطريق.