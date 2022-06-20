الأثنين 21 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
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مناشدة لدول الخليج بشأن فتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية اللبنانية

منذ 11 دقيقة
تراجع صادرات إيران الزراعية

تراجع صادرات إيران الزراعية

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ناشد الامين العام للعلاقات العامة لاتحاد النقابات الزراعية في لبنان علي شومان، في بيان “دول الخليج وبخاصة المملكة العربية السعودية بفتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، بعد ان بات القطاع الزراعي في لبنان مهددا ووضعه لامس شفير الهاوية نتيجة استفحال الازمات التي يواجهها هذا القطاع، سيما بسبب تفلت سعر الدولار والغلاء الفاحش لأسعار المحروقات، وبعد ان باتت كلفة اليد العاملة والمصاريف العالية التي يتكبدها المزارع اللبناني، تحتم عليهم المزيد من الخسائر، مقارنة بنسبة الأرباح المتدنية التي لا تغطي هذه التكاليف”.

وكان سهل سرعين التحتا قد شهد صباح اليوم تحركا للمزارعين الذين رفعوا “الصرخة عاليا”، بسبب كساد المواسم وارتفاع سعر المازوت والتدني في الأسعار.

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