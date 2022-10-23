مناشدة من رئيس بلدية ببنين العبدة إلى وزير التربية

ناشد رئيس ​بلدية ببنين العبدة​ كفاح الكسار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، وبعد إرتفاع اعداد الإصابات في وباء ​الكوليرا​ بشكل مخيف، ضرورة إعطاء أوامر سريعة لإقفال ​المدارس الرسمية​ والخاصة في بلدة ببنين لمدة اسبوع واحد، مؤكدا أن “القضية باتت جدية جدا ولم تعد ابدا مزحة”، مشددا على ان “المدراس بيئة حاضنة لإنتشار الوباء وتفشيه سريعا”.

واكد الكسار ضرورة الإسراع في هذا القرار “لتتمكن الجهات المعنية من إجراء جميع الإحتياطات الصحية المطلوبة للحد من انتشار الوباء الذي بدأ يتفشى بصورة غير مسبوقة، خصوصا وأن جميع المراكز الطبية والمستشفيات باتت عاجزة عن إستقبال اي حالة، لدرجة الإضطرار الى ارسال الممرضين والاطباء وفرق الإسعاف الى المنازل للاشراف على المرضى وإعطائهم العلاج المناسب في المنزل”.