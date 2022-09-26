مناطق معرّضة لخطر الحرائق... كيف يمكن تخطي المرحلة؟

صدر عن وزارة البيئة البيان الآتي:

“يشهد لبنان في الأيام المقبلة ارتفاعاً كبيراً في مؤشر خطر اندلاع وتمدد حرائق الغابات وفق مختبر الحرائق التابع لجامعة البلمند والمجلس الوطني للبحوث العلمية. وتعتبر المناطق الحرجية في عكار وجبل لبنان والجنوب اللبناني وكذلك البقاع الغربي الأكثر عرضة لخطر الحرائق خلال اليومين المقبلين.

نحث الجميع، خصوصاً السلطات المحلية اتّخاذ كافة تدابير الوقاية للحد من استعمال أي مصدر للنار بالقرب من الغطاء الحرجي وتكثيف المراقبة والتبليغ عن أي مصدر نيران للحؤول دون تمدد الحرائق بشكل يصعب السيطرة عليها، مع التذكير بقانون الغابات الذي يحظر إشعال النار داخل حدود الغابات وكذلك خارج هذه الغابات على أقل من مئتي متر من حدودها بين ١ تموز و٣١ تشرين الأول.

يمكننا تخطي هذه المرحلة الخطرة من حرائق تهدّد حياة المواطن وبيئته وتجعل مجتمعاتنا أكثر عرضة لخسائر في الغابات والمحاصيل الزراعية والممتلكات والبنى التحتية”.