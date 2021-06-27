منافسة محتدمة في انتخابات نقابة المهندسين والإقبال كثيف

انطلقت صباح الاحد إنتخابات المهندسين التي شهدت إقبالا كثيفا، والتي تخوض فيها الكتائب مع جبهة المعارضة وتحالف “النقابة تنتفض” معركة بوجه كل منظومة السلطة والفساد من اجل لاسترداد الحقوق ورد البلد الى المسار الصحيح وايقاف الانهيار والتدهور الدراماتيكي الحاصل.

وقد تم توحيد لوائح المعارضة بين النقابة تنتفض وجبهة المعارضة اللبناني استنادا الى مبادئ ثورة الشعب اللبناني في ١٧ تشرين ٢٠١٩.

يذكر أن جبهة المعارضة تضم حزب الكتائب، حركة الإستقلال، خط أحمر، حزب تقدّم، لقاء تشرين، عامية 17 تشرين، نبض الجنوب، رابلز، تجمع مواكبة الثورة، مجموعة ثوار عكار واتحاد ثوار الشمال.