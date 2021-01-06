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منال عبد الصمد توضح حقيقة مخالطتها لمصاب ورفضها الحجر

منذ 58 دقيقة
منال عبدالصمد

منال عبدالصمد

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نفى مكتب وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد الخبر الذي ورد في صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر اليوم 6 كانون الثاني 2021 بعنوان “الوزيرة ترفض الحجر”.

وأوضح المكتب أن “وزيرة الإعلام حريصة أشد الحرص على سلامة الموظفين وهي تتخذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحتها وعلى صحة عائلتها الصغيرة، وصحة الموظفين والعاملين معها في وزارة الإعلام والذين تعتبرهم عائلتها الكبيرة. وهي من أوائل من بادر الى إصدار قرار بضرورة التزام الإرشادات الوقائية والتقيد بها، بالإضافة الى عقد اجتماع توعية على الوباء للموظفين داخل الوزارة في 5 آذار أي منذ الأيام الأولى لظهور أول حالة في البلد، وإطلاق حملات توعية بشكل مستمر بالتعاون مع منظمات أممية. كما أنها، ومن باب الاحتياط وحرصا على استمرارية العمل والإنتاجية، تعقد أحيانا كثيرة اجتماعات ولقاءات افتراضية عن بعد عبر تطبيق Zoom”.

واكد المكتب في بيان، ان هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، وهدفه النيل من سمعة الوزيرة، التي تعمل بضمير ومسؤولية. وتمنى على الصحيفة المذكورة، توخي الدقة في نقل الخبر الصحيح حفاظا على مصداقيتها، والعودة الى الوزيرة أو مكتبها للاستفسار عن أي موضوع، وهي دائما أبوابها مفتوحة أمام الجميع.

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