مناوشات الجنوب مستمرة.. وحزب الله ينعى أحد مقاتليه

لا يزال التوتّر قائم على الجبهة الجنوبيّة، بعد ليل مشتعل، حيث شنّت غارة إسرائيليّة مسيّرة على منزل بالقرب من المسجد في الحارة الفوقا في بلدة عيتا الشعب ما أدى إلى احتراق المنزل.

كما وشنت مسيّرة معادية غارتين متتاليتين على أطراف بلدتي الضهيرة ويارين.

وعلى الأثر، توجهت فرق الإطفاء إلى المكان للسيطرة على الحريق. ولم يبلغ عن خسائر بشرية.

في حين أنّ القصف المدفعي المعادي استهدف أطراف طيرحرفا والجبين وشيحين.

ويذكر أنّ بلدة عيتا الشعب ووادي السلوقي تعرّضت بعيد منتصف الليلة الماضية، لقصف مدفعي معادٍ.

مع ذلك سيطر الهدوء الحذر على القطاعين الغربي والأوسط الليل الفائت، وسط استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي وإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

كما ونعى حزب الله في بيان جاء فيه:”بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد رشيد محمد شغليل “ذو الفقار” من بلدة تمنين الفوقا في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.