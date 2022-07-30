منتخب لبنان في كرة السلة "تحت الـ18 سنة" يحرز بطولة غرب آسيا

أحرز منتخب لبنان للذكور بكرة السلة لفئة تحت الـ18 سنة لقب بطولة غرب آسيا بسهولة، بفوزه العريض على نظيره السوري في المباراة النهائية التي اقيمت مساء السبت وبنتيجة ٨٥-٥٩.

وتستضيف العاصمة السورية دمشق هذه البطولة المؤهلة الى بطولة آسيا التي ستقام في ايران الشهر المقبل.

ولم يجد منتخب الأرز صعوبة في تجديد الفوز على أصحاب الأرض بخاصة أن مستوى المنتخب اللبناني كان متقدما بفارق كبير عن باقي المنتخبات التي شاركت في البطولة الاقليمية بدمشق وما النتائج سوى دليل على ذلك.

وهذا الانتصار هو الخامس للبنان في البطولة، ومن دون خسارة بعد فوزه الاثنين على فلسطين والثلاثاء على سوريا والاربعاء على العراق وتصدر الترتيب العام وليفوز على فلسطين الجمعة في الدور ما قبل النهائي.

وتأهل منتخبا لبنان وسوريا الى بطولة آسيا التي ستقام في اب ٢٠٢٢ في ايران، إذ ان منتخبين من غرب آسيا يتأهلان الى البطولة القارية.

وبذلك واصلت كرة السلة اللبنانية عروضها القوية عبر كافة المنتخبات من الرجال بطل العرب ووصيف كأس آسيا وتحت الـ١٨، بطل غرب اسيا، وتحت الـ١٦، تأهل الى بطولة العالم، الى جانب منتخب السيدات ومنتخبات الفئات العمرية للاناث.

وأثبتت كرة السلة اللبنانية قوتها وحضورها الخارجي وانها من الاقوى ليس في منطقة غرب اسيا فحسب، بل في القارتين الاسيوية والاوقيانية وباتت قوسين او ادنى من المشاركة في بطولة العالم للرجال العام المقبل للمرة الرابعة.