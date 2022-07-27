الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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منتخب لبنان في كرة السلة لما دون الـ18 سنة يحقق فوزه الثالث في بطولة غرب آسيا

منذ 17 دقيقة
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حقق منتخب لبنان للذكور بكرة السلة لفئة تحت الـ18 سنة فوزه الثالث على التوالي ببطولة غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة السورية دمشق حتى السبت المقبل والمؤهلة الى بطولة آسيا التي ستستضيفها ايران الشهر المقبل بفوزه الكبير على نظيره العراقي (٩٢-٦٢).
وسيطر المنتخب اللبناني على اجواء اللقاء منذ بدايته وحتى نهايته وهو الانتصار الثالث للبنان الذي فاز الاثنين على فلسطين والثلاثاء على سوريا محققا العلامة الكاملة في الدور الاولى وتصدر الترتيب العام.

تشارك في البطولة الاقليمية اربع دول وهي اضافة الى لبنان كل من العراق وسوريا وفلسطين. وتستريح المنتخبات الخميس.

وفي برنامج الجمعة يقام الدور نصف النهائي بين لبنان أول الترتيب والرابع وبين الثاني والثالث على ان يلتقي الفائزان في المباراتين نصف النهائيتين باللقاء الختامي السبت المقبل.

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