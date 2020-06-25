منتدى حوار بيروت: استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى الخراب

عقد “منتدى حوار بيروت” اجتماعه الدوري بحضور النائب فؤاد مخزومي في دارته – بيت البحر، واستعرض الأوضاع الراهنة من جوانبها كافة.

وتوجه بـ”نداء إلى الحكومة، انطلاقا من الواجب الوطني ونتيجة للتردي الحاصل على مستويات عدة والأزمة المعيشية الخانقة التي تطاول أكثرية المواطنين، بأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي لا محالة إلى خراب الوطن والدمار الذي سيطال الجميع”.

واستغرب في بيان، “المراوحة واجترار المواقف والتصريحات التي لم تأت بأي نتيجة إيجابية، لا على المستوى السياسي المهترئ ولا على المستوى المالي والنقدي المتعثر”، وقال: “لا نخطئ إذا قلنا إن الاجتماع الذي عقد في بعبدا لن يأتي بشيء جديد، وسيزيد من فقدان الثقة بين المواطن والدولة. ونجدد التأكيد أن الاجتماعات المماثلة تعددت ونتائجها ما نعاني منه اليوم، ويبقى أملنا الدائم الخروج من الشخصنة إلى المصلحة الوطنية العليا”.

أكد أن “البلاد لم تصل إلى ما هي عليه، إلا بفساد مستشر وأناس حكموا خلال السنوات الماضية وكان همهم نهب الدولة وزيادة ثرواتهم على حساب الوطن والمواطنين. والطامة الكبرى أنه لم يعثر على أي فاسد أو سارق”، وقال: نقترح ونصر على أنه لن نلمس إصلاحا أو إعادة لأموال منهوبة إلا عبر تكليف الأجهزة الأمنية جمع المعلومات اللازمة، وتنظيم لوائح بكل الشركات والمقاولين الذين نفذوا أعمالا من خلال تلزيمات تحمل كل أنواع الصفقات والمحسوبيات والرشاوى والتدقيق عبر جهاز يتم إنشاؤه خصيصا لهذه الغاية، وانطلاقا من الجهات التي جرت الأعمال لمصلحتها أو عبرها، إضافة إلى التكاليف المقدرة حينها عبر شركات متخصصة بأعمال التدقيق، والذهاب إلى الملاحقات واستعادة أموال الدولة حتى لا تكون الحلول المالية على حساب المواطنين والمودعين”.

أضاف: “نؤكد أننا قادمون على أزمة معيشية متفاقمة خصوصا عند الذهاب إلى مشروع دمج المصارف وتسريح الموظفين من دون أن يمس أي صاحب مصرف عبر تحميله المسؤولية الكاملة لما وصلت إليه الأوضاع المعيشية”.

وتوجه أيضا ب”نداء مجرد من غايات شخصية إلى الجهات التي كانت تدعم لبنان بألا تغفل عن ذلك حتى لا نذهب إلى عوالم لا يرضاها اللبنانيون، وعلى أن توزع المساعدات عبر جهات شفافة ونظيفة لا عبر أشخاص استفادوا من هذه التقديمات لمصالحهم الخاصة على حساب الوطن أو من يمثلون من اللبنانيين”.

واستنكر “الاعتداء على المملكة العربية السعودية”، مؤكدا أن “هذه الهجمات تشكل تهديدا لأمن المملكة والمنطقة عموما”.