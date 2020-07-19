منتدى طرابلس: تأجيل انتخابات المختارين لتحييدها عن السياسة

استنكر “منتدى طرابلس”، في بيان اليوم تعليقا على انتخابات رابطة مختاري طرابلس، “الحركة المكوكية لبعض المختارين، خلسة لاكتساب تأييد السياسيين في طرابلس وتمرير استحقاق انتخابات رابطة المختارين، على قاعدة ما قبل 17 تشرين”.

وأعلن “تأجيل الانتخابات على قاعدة تحييد السياسة بالكامل عن هذا الاستحقاق، واحترام إرادة المختار وتوجهاته من دون ضغط من أحد”، مؤكدا “الوقوف الدائم بجانب المختار والرابطة، والعمل معا لتحرير هذا القطاع من العبودية للمحاور السياسية، ولتقديس الرأي الحر والعمل على رفعة هذا الموقع الذي لا يقل شأنا عن أي موقع منتخب آخر”.