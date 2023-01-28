منخفضات جويّة بانتظارنا.. طقس شتوي بارد ومثلج الأسبوع المقبل!

تؤثر كتل هوائية رطبة حاليًا على لبنان بطقس متقلب بين الصحو مع احتمال أمطار محلية اليوم ويوم غد. ومن المتوقع أن تبدأ سلسلة من المنخفضات الجوية بالتأثير على لبنان تدريجياً بدءاً من الاثنين المقبل وتشتد منتصف الأسبوع وقد تشتد اكثر من ناحية البرودة أواخر الأسبوع.

في تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الأحد: متقلب غائم جزئيا الى غائم مع احتمال لبعض زخات المطر والثلوج الخفيفة على ١٩٠٠ متر، والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ وتتراوح بين ١٢ و١٩ ساحلا وبين ٥ و١٧ بقاعاً وبين ٨ و١٦ على الـ ١٠٠٠متر. فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط جبلاً وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الإثنين: يتحول الطقس الى غير مستقر وغائم مع أمطار متفرقة غير شاملة نهاراً وتشتد مساءً تترافق مع برق ورعد والثلوج تطال ١٦٠٠ متر – ١٧٠٠ متر نهاراً و١٤٠٠ متر – ١٥٠٠ متر ليلاً وتتراكم بشكل جيد على ١٦٠٠ متر خلال الليل، والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١١ و١٧ ساحلا وبين ٣ و١٢ بقاعاً وبين ٤ و١٠ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الثلاثاء: غير مستقر وغائم مع أمطار غزيرة أحياناً تترافق مع تساقط حبات البرد وبرق ورعد والثلوج تطال ١٣٠٠ متر وبعض مناطق البقاع وتتراكم بشكل جيد على ١٥٠٠ متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٠ و١٥ ساحلا وبين صفر و٩ بقاعاً وبين ٢ و٨ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الأربعاء: غير مستقر عاصف وغائم مع امطار غزيرة وتساقط حبات البرد وتترافق مع برق ورعد والثلوج تطال ١٣٠٠ متر – ١٤٠٠ متر نهارا وتلامس ١١٠٠ متر وبعض مناطق البقاع ليلاً وتتراكم بشكل جيد على ١٣٠٠ متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٩ و١٣ ساحلا وبين ٣ و٩ بقاعاً وبين ٢ و٧ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح غربية قوية خصوصاً شمالاً وسرعتها بين ٣٠ و٨٥ كم/س.