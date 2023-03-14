منخفض جويّ اعتياديّ.. وموعدٌ مع الأمطار والثلوج!

يسيطر على لبنان منخفض جوي يستمر لغاية صباح يوم الخميس، وهذا المنخفض يُعدّ اعتياديًا من حيث الفعالية، لكنّه يحمل معه تدنٍّ بدرجات الحرارة، وتكون الأمطار غزيرة أحيانًا مع برق ورعد وثلوج على الجبال العالية.

وسيكو طقس اليومين المقبلين على الشكل الآتي:

الأربعاء: طقس غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية متفرقة، كما يتساقط البرد والثلوج على ١٦٠٠ متر، والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١١ و١٦ ساحلًا، و٣ و١٠ بقاعًا، وبين ٥ و٩ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبيّة غربيّة نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.

الخميس: طقس متقلب صباحًا وتتساقط أمطار محلية، ثم يستقر الطقس مع تقدم الساعات والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح بين ١٢ و١٨ ساحلًا، ٤ و١١ بقاعًا، وبين ٥ و١٠ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.