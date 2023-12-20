منخفض جوي بانتظارنا.. أمطار غزيرة وخطر تشكل سيول!

ما زال لبنان يتأثّر باستقرار جويّ اليوم الأربعاء، ويستمرّ ليوم غد الخميس، ويترافق مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة. فيما من المتوقّع أن يؤثر على لبنان منخفض جوي بين منتصف ليل الخميس وفجر الجمعة، ويكون عالي الفعالية من حيث كمية الأمطار التي تكون غزيرة جدًا أحيانًا مع برق ورعد وتشكل للسيول، ويبقى تساقط الثلوج على الجبال العالية + ١٩٠٠ متر.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلة:

الأربعاء: الجو مشمس، والحرارة بين ١٢ و٢٠ ساحلًا وبين ٤ و١٧ بقاعًا وبين ٨ و ١٥ على الـ١٠٠٠ متر. الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: مستقر وغائم بسحب عالية ومتوسطة، فيما يتحول الطقس إلى غير مستقر تدريجيًا بين منتصف الليل وفجر الجمعة والحرارة ترتفع قليلًا وتتراوح ١٢ و٢١ ساحلًا وبين ٤ و١٦ بقاعًا وبين ٨ و١٣ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلاً وغربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: غير مستقر وغائم وتتساقط أمطار رعدية تكون غزيرة جدًا خاصة صباحًا ومساءً وفي المناطق الساحلية والمحيط وتتساقط حبات البرد والثلوج على ١٩٠٠ متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و١٨ ساحلًا وبين ٤ و١٤ بقاعًا وبين ٧ و١١ على ال ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.