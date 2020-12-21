منخفض جوي غداً والطقس يتحول الى ماطر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم، تهطل أمطار خفيفة متفرقة تشتد ليلا خصوصا شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر غد الثلاثاء حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق البحر الاسود يؤدي الى طقس متقلب وماطر .

– المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خلال النهار وتدنيها خلال الليل خصوصا في المناطق الداخلية بسبب انخفاض نسبة الرطوبة.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم، تهطل أمطار خفيفة متفرقة تشتد ليلا خصوصا شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700متر وتلامس ليلا 1600متر، تخف حدة الامطار اعتبارا من المساء.

الخميس: غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة في الانخفاض مع ضباب على المرتفعات وهطول أمطار محلية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1600 متر وتلامس ال 1500 شمال البلاد، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار .

– الحرارة على الساحل من 10الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 3 الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40و 60% .

– حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

– الضغط الجوي: 766ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,39

– ساعة غروب الشمس: 16,34