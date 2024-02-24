منخفض جوي قادم من قبرص.. إليكم توقعات طقس أواخر شباط

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يُسيطر طقسٌ متقلّب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بدءًا من صباح اليوم ويستقر تدريجياً مساءً ومن ثم نتأثر مساء الإثنين بمنخفض جوّي متمركز فوق قبرص محدود الفعالية فيتحوّل الطقس إلى متقلب حتى مساء الثلاثاء.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين ١١ و١٩ درجة، طرابلس بين ٩ و١٨ درجة وفي زحلة بين ٣ و١٣ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

– السبت: غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة خلال الفترة الصباحية ثم يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا من دون تعديل بدرجات الحرارة في الداخل وارتفاعها بشكل محدود على الساحل وعلى الجبال وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الداخلية مترافقة برياح ناشطة، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات.

– الأحد: غائم جزئيا في الفترة الصباحية يتحول بعد الظهر تدريجيا الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة، كما يستمر ظهورالضباب المحلي على المرتفعات.

– الإثنين: قليل الغيوم في الفترة الصباحية يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.

– الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة ومتوسطة وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل مع تساقط امطار متفرقة وتكون مترافقة برياح ناشطة أحيانًا، يستقر الطقس تدريجياً فترة بعد الظهر. ويتحول إلى قليل الغيوم.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية صباحا، متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالاً يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٥ و٨٠%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: ١٩°م.

– الضغط الجوي: ١٠٢٠ HPA أي ما يعادل: ٧٦٥ ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: ٠٦:١٢.

– ساعة غروب الشمس: ١٧:٣١.