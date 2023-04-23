الأحد 3 شوال 1444 ﻫ - 23 أبريل 2023 |
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منخفض جوي ممطر متوقع أواخر الأسبوع

منذ دقيقتين
الطقس

الطقس

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طقس ربيعي مستقر ومعتدل الحرارة متوقع في الأيام المقبلة مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة، ومنخفض جوي ممطر متوقع أواخر الأسبوع…

وفي التفاصيل:

الأحد:
١- الحرارة ساحلًا بين ١٣ و٢٢ درحة، بقاعًا بين ٧ و٢٠ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٩ و١٩
٢- الجو: غائم جزئيًا بسحب عالية
٣- الرياح: شمالية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١١ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣

الإثنين: مستقر قليل السحب إلى غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و٢٣ ساحلًا وبين ٨ و٢٢ بقاعًا وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

الثلاثاء: مستقر قليل السحب إلى غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و٢٣ ساحلًا وبين ٨ و٢٢ بقاعًا وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

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