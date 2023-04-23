منخفض جوي ممطر متوقع أواخر الأسبوع

طقس ربيعي مستقر ومعتدل الحرارة متوقع في الأيام المقبلة مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة، ومنخفض جوي ممطر متوقع أواخر الأسبوع…

وفي التفاصيل:

الأحد:

١- الحرارة ساحلًا بين ١٣ و٢٢ درحة، بقاعًا بين ٧ و٢٠ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٩ و١٩

٢- الجو: غائم جزئيًا بسحب عالية

٣- الرياح: شمالية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١١ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣

الإثنين: مستقر قليل السحب إلى غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و٢٣ ساحلًا وبين ٨ و٢٢ بقاعًا وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

الثلاثاء: مستقر قليل السحب إلى غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و٢٣ ساحلًا وبين ٨ و٢٢ بقاعًا وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س