منخفض جوي ممطر متوقع أواخر الأسبوع

طقس ربيعي مستقر ومعتدل الحرارة متوقع في الأيام المقبلة مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة، ومنخفض جوي ممطر متوقع أواخر الأسبوع…
وفي التفاصيل:
الأحد:
١- الحرارة ساحلًا بين ١٣ و٢٢ درحة، بقاعًا بين ٧ و٢٠ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٩ و١٩
٢- الجو: غائم جزئيًا بسحب عالية
٣- الرياح: شمالية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١١ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣
الإثنين: مستقر قليل السحب إلى غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و٢٣ ساحلًا وبين ٨ و٢٢ بقاعًا وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
الثلاثاء: مستقر قليل السحب إلى غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و٢٣ ساحلًا وبين ٨ و٢٢ بقاعًا وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س