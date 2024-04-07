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منخفض جوي وكتل هوائية باردة.. أسبوع العيد مختلف

منذ 19 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

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أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، إلى أن منخفضاً جوياً مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبياً يتمركز حالياً وسط تركيا، ويقترب ليؤثر على لبنان اعتباراً من ليل اليوم الأحد، ويشتدّ تأثيره اعتباراً من ظهر يوم غد الاثنين، حيث تتساقط أمطار غزيرة أحياناً مع عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد ورياح ناشطة، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية وتساقط للثلوج على المرتفعات، ويستمر تأثيره حتى مساء يوم الأربعاء حيث يتجه شرقاً وينحسر بشكلٍ تدريجي.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و٢٤، في طرابلس بين ١٣ و٢٣، وفي زحلة بين ٩ و٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل. تتساقط أمطار متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية فترة بعد الظهر، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم من دون تعديل في درجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع احتمال تساقط حبات البرد. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق، ويتكوّن الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة. يتكوّن الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خصوصا بعد الظهر، وتكون مصحوبة أحياناً ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خلال الفترة الصباحية، خصوصا جنوب البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق. تتراجع حدّة الأمطار تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال الليل.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين ١٥ و٣٥ كم/س.
الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط إجمالاً على المرتفعات بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٥% و٨٥%.
حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج.
حرارة سطح الماء: ٢٠°م.
الضغط الجوي: ١٠١٢ HPA أي ما يعادل: ٧٥٩ ملم زئبق.
ساعة شروق الشمس: ٠٦:١٧.
ساعة غروب الشمس: ١٩:٠٤.

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