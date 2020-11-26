منخفض جوي يؤثر على لبنان

يؤثر منخفض جوي اعتيادي حالياً على لبنان ويستمر لغاية يوم السبت ليتحسن الطقس مجدداً يوم الأحد، فيما الحرارة تنخفض اليوم وتستقر في الايام المقبلة.

طقس اليوم الخميس على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و٢٠ درجة، بقاعا بين ٤ و١٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و١٦ درجة.

٢- الجو: غائم نهارا وممطر مع عواصف رعدية احيانا فيما تتساقط الثلوج على ٢٠٠٠م

٣- الرياح جنوبية غربية ٢٥ الى ٤٠ كم/س

٤- الرطوبة ساحلا ٨٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء جبلاً مساءً

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الجمعة: متقلب مع تساقط مع امطار محلية احيانا وترتفع الحرارة قليلاً وتتراوح ساحلاً بين ١٥ و٢١ درجة، بقاعاً بين ٦ و١٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ٨ و١٥ درجة، رياح متقلبة بين شرقية وجنوبية غربية.

السبت: متقلب مع تساقط مع امطار محلية احيانا، الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلاً بين ١٥ و٢١ درجة، بقاعاً بين ٦ و١٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ٨ و ١٥ درجة، رياح شمالية.