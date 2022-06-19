الأحد 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 19 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منذ 6 أيام.. بلدة لبنانية تغرق في العتمة

منذ 10 دقائق
A A A
طباعة المقال

لليوم السادس على التوالي، تعاني مدينة بعلبك ومنطقتها من انقطاع التيار الكهربائي، مما أدى إلى أزمة انقطاع الكهرباء والمياه عن الأحياء السكنية، وتعذر سحب مياه الشفة من الآبار المنزلية، وتلف المواد الغذائية والأدوية المحفوظة في البرادات والثلاجات، بحسب أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وناشد تجار مدينة بعلبك المعنيين في مؤسسة كهرباء لبنان “اعتماد العدالة في توزيع التيار الكهربائي بين المناطق كافة، وعدم التعاطي مع بعلبك على أبواب موسم السياحة والمهرجانات الدولية، وكأنها خارج لبنان، وهي التي ينبغي أن تكون أيقونة المصايف والمدن الأثرية والسياحة، فلطالما كانت مواقعها الأثرية العالمية، مقصد السياح الأوروبيين والأجانب الذين يزورون لبنان”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

المطران عودة
المطران عودة: للاسراع بتشكيل حكومة تضع خطة إنقاذية ولو صعبة
الطحين
تجمع موزعي الطحين في الجنوب: إما رفع الدعم الكامل عن القمح أو دعمه بالكامل
بسام مولوي
بعد الشكاوى المتعدّدة... مولوي يتدخل ويعطي توجيهاته

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

إعلان تشكيلة سلة لبنان لمواجهتي الأردن والسعودية
ارتفاع ضغط الدم
4 عادات شرب ترفع ضغط الدم سرًّا.. تجنّبوها!
درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!