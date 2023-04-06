منسى: أكثر من مليون زائر في لبنان خلال فترة الاعياد

كشف رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين الفرنسيين أنطوان منسى أن حجوزات رحلات الطيران الآتية الى لبنان في فترة أعياد الفصح المجيد وعيد الفطر السعيد وبخاصة لتمضية العطلة الصيفية في ربوع الوطن الأمّ، تبيّن تدفق أعداد المغتربين اللبنانيين التي وصلت حتى اليوم الى أكثر من مليون زائر.

ما ينعكس إيجاباً على الدورة الإقتصادية والأسواق المحلية، والتي تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات من الدولارات الأمريكية.

اللهم اذا كانت الدوائر الحكومية آخذةً بعين الإعتبار هذا الذهب الأبيض والذي يشكل رافعةً لمؤسسات الدولة والمساهمة بالخروج من الإنهيار المالي والإقتصادي الذي يتخبط به لبنان.