منصوري: أنا ضدّ أن يصدر المركزي "حلولاً متجزأة"

أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أنّ “أناساً كثيرين تضرّروا نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وفي المقابل هناك كثير منهم استفادوا من الأزمة”.

وقال في حديث لِـ”نداء الوطن” على هامش لقاء جمعه بنقابيين ومسؤولين عن القطاع العام: “الذهب في مصرف لبنان بخير ولن نمسّ بالاحتياطي الإلزامي”، نافياً “الكلام الذي تم ترويجه بشأن احتمال إعلان إفلاس لبنان في الأشهر المقبلة”.

وأضاف، “لا أبيع الدولار بل أبيع الليرة، وعندما سننتقل إلى منصّة “بلومبرغ” ستكون الأمور أكثر تنظيماً وأكثر شفافية، وسنتمكّن من ضبط الليرة بطريقة أفضل، لكي لا تكون هناك مضاعفات ومضاربات، والذي يؤخّر البدء بالعمل بمنصّة بلومبرغ هو غياب حد أدنى من الاستقرار وهذا ما أعلنه أيضاً صندوق النقد الدولي، والاستقرار النقدي لا يمكننا المخاطرة به”.

وأردف، “لا يمكن لـ”بلومبرغ” المجيء إلى لبنان نتيجة الوضع الأمني المهتزّ جنوباً والتطورات الاقليمية”، موضحاً أنّه “سيحقّ للصرّافين فئة (أ) استخدام هذه المنصّة للتداول”.

وأشار منصوري الى: إنني “لم أغيّر سعر الصرف، وأنا ضدّ أن يُصدر المركزي حلولاً متجزأة”.

مستطرداً: “اعطوني المزيد من الوقت لأنّني استلمت مهامي منذ 5 أشهر، وقد أصبح هناك مليار دولار فائضاً في المركزي”.

وختم: “لم اشترِ كمصرف لبنان دولاراً واحداً منذ آب، بل عرضت كتلة نقدية بالليرة اللبنانية، ونعم لزرع الجوّ الإيجابي، تفاءلوا بالخير تجدوه”.