الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منصوري: هذه فرصة البلد النهائية... ولن أوقّع على أي صرف لتمويل الحكومة خارج قناعاتي!

منذ دقيقتين
A A A
طباعة المقال

أعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري في مؤتمر صحفي ان أي دراسة تُبرّر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل.

وقال منصوري: “سبق وطلبنا رفع السرية المصرفية عن كل ملفات الدعم، والمسألة ليست نقدية والحل ليس بالمركزي بل بالسياسة المالية للحكومة”.

وأكد أننا أمام مفترق طرق، ولا بد الانتقال إلى سياسة وقف تمويل الدولة بالكامل، ولن أوقّع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي والإطار القانوني المناسب لذلك.

وأضاف: “وقف تمويل فوري للحكومة لا يتم بشكل مفاجأ، وليكُن الصرف بتعاون متكامل بين البرلمان والحكومة والمصرف المركزي، وذلك بموجب قانون صادر عن المجلس وتحت رقابته”.

وتابع: “هذه فرصة البلد النهائية وأدعو الجميع للتعالي عن أي خلافات سياسية، والالتزام بالقوانين خلال 6 أشهر، ونحن بتصرف المجلس النيابي للانتهاء من درس القوانين ضمن المهل”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الاتحاد العمالي العام
    العمالي العام: الجيش لا يحتاج إلى شهادة أبلغ من تضحياته
    توقيف - تعبيرية
    توقيف شبكة لترويج المخدّرات... وهذا ما ضُبط
    أسعار المحروقات
    جدول جديد لأسعار المحروقات

    الأكثر قراءة

    الشيخ بهاء الحريري وابنته دانا
    بهاء الحريري يشارك ابنته دانا حفل تخرجها من جامعة "كينغز كوليدج لندن"
    من رفات متسلق ألماني فُقد أثره منذ عام 1986
    سلسلة طويلة من الأسرار.. ذوبان جليد الألب يفكّ لغزًا عمره قرابة 4 عقود
    مخيم عين الحلوة
    توتر في عين الحلوة..الاشتباكات توقع قتيلاً وستة جرحى بينهم أطفال