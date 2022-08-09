منطقة بلا انترنت منذ 3 أيام

تعاني منطقة العقيبة من انقطاع الانترنت منذ نحو 3 أيام، بفعل عطلٍ طرأ على المولّدِ التابعٍ لأوجيرو في المنطقة.

واشتكى عددٌ من المواطنين من العزلة التي تعاني منها المنطقة بفعل انقطاعها عن الشبكة العنكبوتية، ومن مطالبات السنترال للبلدية بالمساعدة مادياً أو من خلال تركيب ألواح للطاقة الشمسية.

وفي الأول من تموز تم اعتماد تعرفة جديدة للاتصالات والانترنت، ‏وذلك تطبيقًا لقرار صادر عن الحكومة في أيار الماضي. هذا القرار يعتبر كثيرون انه أنقذ القطاع من الانهيار لأنه لم يكن قادرا على الاستمرار على حاله مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان والارتفاع المستمر للدولار.