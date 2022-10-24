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منظمة أطباء بلا حدود توضح: هذه المعلومات خاطئة

منذ 45 دقيقة
منظمة أطباء بلا حدود

منظمة أطباء بلا حدود

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أوضحت “منظمة أطباء بلا حدود” بعد نشر خبر عن “مخطط وزارة الصحة لإنشاء مستشفى ميداني لاستقبال مرضى الكوليرا في عرسال”، أن الخبر “يتضمن معلومات خاطئة عن منظمة أطباء بلا حدود”.

وجاء في التوضيح أن “عملية التوظيف التي قامت بها المنظمة أخيرا كان هدفها تعيين أشخاص لوظائف شاغرة في عيادتيها في عرسال والهرمل ومهمتهم تعزيز التوعية الصحية في شأن الكوليرا، وهي منحصرة ومحددة بأنشطة عياداتنا في البقاع وليس لها أي علاقة بعملية التوظيف الخاصة بإقامة المستشفى الميداني في عرسال”.

وأضاف: “إن عملية التوظيف التي أجريت في عياداتنا اعتمدت على تقييم كفايات الأشخاص مع احترام قواعد التوظيف المعتمدة من قيل المنظمة دوليا، والتي تضمن الالتزام بالحياد والموضوعية والنزاهة خلال عملية التوظيف مع مراعاة خصوصية قانون العمل اللبناني”.

وختم البيان: “تبقى منظمة أطباء بلا حدود ملتزمة بدعم أهل مجتمع سهل البقاع والبقاع الشمالي وقد استمر ذلك على مدار السنوات العشر الماضية، وبخاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد”.

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