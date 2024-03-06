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منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعمها للبنان بوجه الاعتداءات الإسرائيلية

منذ 4 دقائق
منظمة التعاون الإسلامي

منظمة التعاون الإسلامي

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شارك لبنان في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والذي عقد بالأمس في المملكة العربية السعودية.

وقد تمثّل بالأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلّي وانضمّ إليه قنصل لبنان العام في جدّه وليد منقاره، حيث أكد الوفد تمسّك لبنان بتطبيق القرار 1701 ووجوب إلزام إسرائيل بتطبيقه.

وصدر قرار عن الاجتماع حول الوضع في فلسطين احتوى على فقرة تضمّنت إدانةً للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان وعن دعمه في حقّه المشروع لاستعادة الأراضي التي ما زالت تحتلّها اسرائيل ووجوب انسحابها الى ما وراء حدوده المعترف بها دوليا إضافة الى وقف خرقها لسيادته و تكثيف الضغوط للجم النوايا الإسرائيلية بشن حرب واسعة عليه

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