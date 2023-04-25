منظمة العفو الدولية: لـ "وقف ترحيل" اللاجئين من لبنان إلى سوريا

دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى “وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين” خشية أن يتعرضوا “لتعذيب أو اضطهاد” من قبل النظام السوريّ عند عودتهم إلى بلادهم التي تشهد حربًا.

وقالت آيا مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة فرانس برس: “يجب عدم إعادة أي لاجىء إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر”.

وفي تقريرها، أشارت منظمة العفو إلى طرد عشرات اللاجئين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى لبنان أو الذين يحملون أوراق إقامة منتهية الصلاحية، بعد مداهمات لمنازلهم قام بها الجيش اللبناني.

واستندت المنظمة بشكل خاص إلى أقوال محمد، شقيق أحد اللاجئين المطرودين الذي قال إنّ هؤلاء اللاجئين “نقلوا مباشرة إلى الحدود وسلموا إلى الجيش السوري”.

وقالت آية مجذوب: “من المقلق جدًا رؤية الجيش يقرّر مصير لاجئين من دون احترام الضمانات بإجراء قانوني”.

وأضافت: “بدلًا من العيش في خوف، يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني”.

هذا وفرّ مئات آلاف السوريين إلى لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية في العام 2011 وقمع الاحتجاجات ضدّ النظام.

وبحسب السلطات، هناك حوالى مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفًا منهم مسجّلون لدى الأمم المتحدة.