منع مرور داخل نفقي فينيسيا وصائب سلام.. وتوجيهات من قوى الأمن

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أنه بناء على طلب رئيس دائرة السير في بلدية بيروت مؤازرته لإغلاق نفقي فينيسيا وصائب سلام بتاريخ اليوم 20-12-2023 بسبب أعمال تنظيف، ستؤدي هذه الأعمال إلى منع المرور السير:

– نفق فينيسيا: من الساعة 8,30 لغاية الساعة 12,30 على المسلكين بالتتالي.

– نفق صائب سلام: من الساعة 12,30 لغاية الساعة 14,30 على المسلكين بالتتالي.

ولفتت المديرية في بيان إلى أنه سيتم تحويل السير إلى جانبي النفقين. وطلبت من المواطنين، أخذ العلم والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.