منيمنة: أحزاب المعارضة رفضت السير بالأسماء التي طرحناها للرئاسة

اعتبر النائب إبراهيم منيمنة أن الرئيس الجديد يجب أن يكون صاحب رؤية إصلاحية على المستويين السياسي والاقتصادي.

ورفضص منيمنة في حديث لـ”الشرق الأوسط” الانتقادات الموجهة لنواب التغيير من أحزاب المعارضة، المتمثلة بـ”القوات اللبنانية”، و”الكتائب”، و”التقدمي الاشتراكي”، موضحا أن “نواب التغيير يريدون رئيساً يُطمئن اللبنانيين ويكون منحازاً للدولة وحدها، وقد ترجمنا هذه المواصفات بمبادرة رئاسية ناقشناها مع أحزاب المعارضة التقليدية، وطرحنا أسماء عدّة، لكنهم رفضوا السير بأي منها”.

وأضلف: “حتى الآن، أحزاب المعارضة غير موحدة، حتى عندما اقترعت في جلسات عدّة لصالح ميشال معوض، ظهر الخلل في التزاماتها، وترجم ذلك بالتراجع في أصواته، جلسة بعد أخرى، وهذا دليل على أنها غير متفقة على الاستحقاق الرئاسي”.