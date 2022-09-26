الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022 |
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منيمنة: استخدمنا التعطيل كوسيلة للضغط والمطالبة بمناقشة خطة انقاذية

منذ 39 دقيقة
النائب ابراهيم منيمنة

النائب ابراهيم منيمنة

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أشار النائب إبراهيم منيمنة في حديث الى اذاعة “صوت كل لبنان”الى ان “القوى السياسية التي لم تعطّل النصاب في المرة السابقة، ستحضر اليوم بكامل قوّتها لتأمينه”.

وقال :”استخدمنا التعطيل كوسيلة للضغط والمطالبة بمناقشة خطة اقتصادية انقاذية تترافق مع الموازنة”، مؤكدا أن “نواب قوى التغيير سيكملون معركة النقاش من داخل المجلس وصولاً الى التصويت ضد الموازنة”.

وعن المبادرة الرئاسية، لفت الى ان “الأمور ستتبلور في خلال الأيام المقبلة لأنهم في صدد مناقشة الأسماء المرشحة، وفقاً لمعاييرهم ومواصفاتهم، إضافة إلى حظوظ الشخص وإمكانية وصوله”، رافضا التعليق على “مضمون بيان اجتماع نواب السنة في دار الفتوى السبت الماضي”.

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