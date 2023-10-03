منيمنة عن ملف النافعة: ما زلنا في مرحلة استكشاف للواقع على الأرض

عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، برئاسة النائب ابراهيم منيمنة، والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع تلزيم مشروع النظام المتكامل المتعلق بإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الالية واللاصقات الإلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات، في حضور الأعضاء النواب.

وقال رئيس اللجنة بعد الجلسة: “انعقدت اليوم الجلسة الثانية للجنة تقصي الحقائق في موضوع النافعة، وحضر محافظ بيروت القاضي مروان عبود والعقيد خالد يوسف وأعضاء اللجنة، وكنا توقعنا أن يحضر وزير الداخلية نظرًا لأهمية الموضوع، ولم يستطع الحضور، علمًا أننا أرجأنا الجلسة من أجل حضوره. نحن ما زلنا في مرحلة استكشاف للواقع على الأرض ومرحلة تجميع المعلومات والوثائق ووضع منهجية للعمل، هذا الموضوع سيأخذ وقتًا وستكون هناك عدة جلسات لنتمكن من فهم واقع الأمر الذي كان قائمًا وما هي مسبباته، التي نراها إن من ناحية المؤسسة وشكلها وطريقة تكوينها وصولًا إلى العقد وكيفية التلزيم ودفتر الشروط، وهناك الكثير من المعطيات نجمعها وستكون هناك منهجية واضحة، ومن بعدها سيتم تكثيف الجلسات وربما الدعوة لحضور مسؤولين إلى الجلسة ليبدوا رأيهم بما حدث، هذا عمل مستمر ولإطلاع اللبنانيين على تفاصيل أكثر”.