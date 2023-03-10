منيمنة: لسنا مع فرنجية.. ولا نؤيد أي مرشّح من داخل الاصطفافات القائمة

أعلن النائب ابراهيم منيمنة أن كل المنظومة السياسية اليوم لها مصلحة بإفشال تجربة التغييريين، وعبّرنا مرات عدة أننا لسنا مع ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، ولا نؤيد أي مرشّح من داخل الاصطفافات القائمة ولدينا مواصفات نبحث عنها، وقال: “هناك أمور مطلوبة على مستوى الإصلاحات وفي حال المرشح لا تاريخ له يتماشى معها كيف سنتأكد من أنه سيقوم بإصلاحات”؟

وأضاف منيمنة عبر الـ LBCI أنّ “التسويات المطلوبة أصبحت أكثر على المستوى الإقليمي، وبالنسبة لنا ترشيح فرنجية من قبل الثنائي شبه معروف ولا أعرف ما الذي تغيّر ليعلنوه بشكل رسمي”.

وتابع: “فكرة التسوية اليوم بالإطار التي كانت تقام فيه سابقًا أي بمعنى التحاصص مرفوضة كليًا، بل المطلوب، تقاطع على رئيس ببرنامج إصلاحي معين”.

أما عن قائد الجيش جوزيف عون الذي يُطرح اسمه، قال: “من مشاكل النظام أن لا آلية للترشح ونحن ضد تعديل الدستور لشخص في العادة، بالرغم من أنه ليس لدينا مشكلة مع شخص العماد عون”.

وكنواب التغيير، أشار إلى أنّهم ملتزمون بالمعايير التي وضعوها ولديهم نفس التوجّه، ولكن كلّ منهم يعبّر بطريقته.