منيمنة لصوت بيروت انترناشونال: خلية أزمة ستواكب مع نقابة المهندسين عمل البلديات وموضوع الأبنية المتضررة من الهزة

في إطار متابعته لقضية الأبنية المتضررة من جراء الهزة التي ضربت لبنان، قال النائب التغييري ابراهيم منيمنة في حديث لصوت بيروت انترناشونال: قمنا بمبادرة دعينا فيها مهندسين ليكونوا جزءًا من خلية الأزمة التي ستواكب مع نقابة المهندسين عمل البلديات، وتتابع معهم جدية العمل والسرعة في الأداء لمتابعة موضوع الأبنية المتضررة من جراء الهزة.

وقال: نعرف أن المهمة كبيرة لكن لا يمكننا أن نترك هذا الملف أن يُهمل، لأن هناك مباني متضررة من جراء انفجار مرفأ بيروت كما هناك أبنية حالتها الإنسانية رديئة، وبالتالي هذه الأمور تتراكم ويجب معالجتها بأسرع وقت ممكن، ويجب أن نواكبها بشكل سريع لمعرفة إذا كان هناك أي تشققات أو أي تأثير للهزة الارضية التي حصلت على هذه المباني، وللتأكد من أنها لا تشكل أي خطر على سكانها وعلى السلامة العامة.

وشدد منيمنة على ضرورة العمل ضمن آلية واضحة لمعالجتها بشكل ممنهج ضمن أولويات معينة، وفي نفس الوقت يتم التركيز على كل الأضرار مع إعطاء الأولوية للحالات التي تشكل خطراً أكثر، مؤكداً على العمل لحل كل المشاكل تدريجياً مع ضرورة الأخذ بالاعتبار الحالات الأصعب، والبت فيما إذا كانت قابلة للسكن، الذي يعود البلدية الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع.