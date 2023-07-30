الأحد 12 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
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منيمنة يؤكد ضرورة حصر السلاح في لبنان بيد الجيش اللبناني

منذ 5 دقائق
النائب ابراهيم منيمنة

النائب ابراهيم منيمنة

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أكد النائب ابراهيم منيمنة على ضرورة حصر السلاح في لبنان بيد الجيش اللبناني، وإخضاع المخيمات لسيادة الدولة اللبنانية.

وغرد منيمنة عبر حسابه على “تويتر”: “مرة جديدة يتحول مخيم عين الحلوة إلى ساحة معركة تستخدم فيها الأسلحة التي تهدد أمن المخيم، وتجبر أهله على النزوح، وتهدد أمن مدينة صيدا والجوار بالرصاص الطائش والقذائف.

ان التوترات الأمنية المتكررة في المخيمات الفلسطينية لا تزيدنا إلا قناعه بضرورة حصر السلاح في لبنان بيد الجيش اللبناني، وجعل المخيمات خاضعة لسيادة الدولة اللبنانية، وهو ما يحقق الأمان للاجئ الفلسطيني أولا وهو الضحية الأولى لاقتتال الفصائل وتنامي التيارات المتشددة في المخيمات، ويكرس السيادة اللبنانية على المخيمات كافة.

ان تحسين ظروف العيش في المخيمات مسؤولية دولية ولبنانية يجب أن تعطى أولوية، لما لها من انعكاس في تحرير المخيمات من البعد الأمني الذي يجعل أهلها وأهل لبنان للسلاح رهينة”.

    المصدر :
  • المركزية

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