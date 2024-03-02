من أنطاليا.. بو حبيب: مستعدون للتفاوض غير المباشر لأن الخيار الآخر هو الحرب

أنهى وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بوحبيب، اليوم السبت 2 مارس/آذار 2024، إجتماعاته في منتدى انطاليا الدبلوماسي بالمشاركة في حلقة حوارية حول التأسيس لسلام دائم في الشرق الاوسط.

وشارك في المنتدى كل من وزراء خارجية فلسطين “رياض المالكي” ونائب وزير خارجية البحرين “الشيخ عبدالله بن احمد آل خليفة”، والامين العام المساعد لجامعة الدول العربية “حسام زكي”.

وأكّد بوحبيب على أن وقف الغرب تزويد اسرائيل بالسلاح والذخيرة يوقف الحرب.

وأشار إلى أن التهديدات اليومية الاسرائيلية بتدمير لبنان، في حين يسعى لبنان للاستقرار داعيا” الاسرائيليين الى تجربة خيار مختلف عن الحرب المستمرة منذ أكثر من 555 عاما”.

كذلك أشار الوزير بوحبيب إلى أن انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، واحترام الحدود الدولية، ووقف الخروقات اليومية يحقق الامن للجميع، وبأن لبنان مستعد للتفاوض غير المباشر لان الخيار الآخر امامنا هو خطر إتساع رقعة الحرب لتصبح حربا اقليمية

كما أجرى الوزير بوحبيب لقاءات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة في اللوكسبمبورغ “كزافيي بيتيل”، وزيرة خارجية رومانيا لومينيتا تيودورا اودوبيسكو، ووزراء خارجية أوروبيين من هنغاريا بيتر سيارتو، وصربيا ايفيكا داجيك، ومونتينيغرو فيليب ايفانوفيك.

وشرح “بو حبيب” الموقف اللبناني الداعي الى وقف الحرب، وأهمية دعم الجيش اللبناني، وحماية المدنيين وفقا” لقواعد القانون الدولي الانساني، والعمل على حلول سياسية مستدامة تحقق الاستقرار والامن في الشرق الاوسط وجنوب لبنان، إضافة الى كيفية تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والسياحية.