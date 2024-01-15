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من بينها لبنان.. بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى 21 بلداً

منذ 6 ثواني
لبنان وبريطانيا

لبنان وبريطانيا

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حذرت بريطانيا مواطنيها من السفر إلى لبنان وعدة دول في الشرق الأوسط، وذلك تزامناً نع الهجوم البريطاني الأميركي على مراكز الحوثيين اليمن،

وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرًا من السفر إلى منطقة الشرق الأوسط، داعية المسافرين إلى تجنب معظم أجزاء المنطقة والمناطق المجاورة لها.

والدول المشمولة في التحذير هي: مصر، الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، إيران، العراق، الكويت، سلطنة عمان، اليمن، المملكة العربية السعودية، الصومال، إريتريا، جيبوتي، فلسطين، إسرائيل، الأردن، سوريا، ولبنان. وشمل التحذير أيضا التجنب السفر إلى بعض الدول في إفريقيا، مثل الصومال وإريتريا وجيبوتي، بسبب قربها من اليمن على الجانب الآخر من البحر الأحمر.

ويبرز التحذير البريطاني أنه نتيجة للنشاط العسكري في المنطقة، ويُحذِّر من أن توصيات السفر قد تتغير في وقت قصير.

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