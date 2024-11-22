الجمعة 20 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 22 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

من جديد.. إنذار إسرائيلي إلى سكّان صور

منذ 10 ساعات
غارات إسرائيلية على مدينة صور

غارات إسرائيلية على مدينة صور

A A A
طباعة المقال

أنذر الجيش الإسرائيلي جميع السكان المتواجدين في صور وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة والمباني المجاورة له، بضرورة الإخلاء.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “أكس”: “هذا المبنى كان من المفترض استهدافه يوم أمس لكنه سيتم استهدافه قريبًا”.

أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب.

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

    المزيد من أخبار لبنان

    تجمع العلماء المسلمين
    الحرب على لبنان
    "تجمع العلماء المسلمين": لبنان دفع ثمناً غالياً للدفاع عن استقلاله وسيادته
    حزب الله يستهدف تجمعات للجيش الاسرائيلي بصليات صاروخية
    الحرب على لبنان
    حزب الله يستهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي بمسيرات وصواريخ
    غارات اسرائيلية على الضاحية الجنوبية
    الحرب على لبنان
    بعد التحذيرات بالإخلاء.. غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

    الأكثر قراءة

    فشل مخططات حزب الله وإيران في سوريا
    قيادات حزب الله.. "النظام السوري كشفنا"
    غارات عنيفة على الضاحية
    الحرب على لبنان
    صحيفة إسرائيلية تكشف لماذا أوقف الجيش الاسرائيلي قصف الضاحية؟
    الباحث الإسرائيلي زئيف إيرليخ
    الحرب على لبنان
    دخل لفحص موقع أثري.. باحث إسرائيلي يقتل في معركة جنوب لبنان