من جديد.. إنذار إسرائيلي إلى سكّان صور

أنذر الجيش الإسرائيلي جميع السكان المتواجدين في صور وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة والمباني المجاورة له، بضرورة الإخلاء.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “أكس”: “هذا المبنى كان من المفترض استهدافه يوم أمس لكنه سيتم استهدافه قريبًا”.

أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب.

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في صور وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له – هذا المبنى كان من المفترض استهدافه يوم أمس لكنه سيتم استهدافه قريبًا ⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى… pic.twitter.com/ia6ka63fjU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2024