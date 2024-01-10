الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 10 يناير 2024 |
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من جديد.. "فيديو" لطرقات جونيه وخلدة غارقة بمياه الأمطار

منذ 38 دقيقة
مباه الأمطار تغمر الطرقات في جونيه

مباه الأمطار تغمر الطرقات في جونيه

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‏عمل عناصر من الدفاع المدني على سحب أربع سيارات بسبب تبرك المياه جراء غزارة المتساقطات بين ذوق مكايل وجونية-كسروان.

وقد أدت الأمطار الغزيرة جراء المنخفض الجوي الذي وصل الى لبنان الى تراكم المياه على أوتوستراد جونية باتجاه جبيل ما تسبب بزحمة سير خانقة.

وقد أصدر الدفاع المدني سابقا تحذيرات للمواطنين من المخاطر التي قد تعترض طريقهم جراء رداءة الطقس وغزارة الامطار.

كما أدت غزارة مياه الأمطار إلى طوفان بعض الطرقات في خلدة.

في السياق، أوضحت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن الطقس غداً الخميس سيكون غائما مع انخفاض إضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتشكّل الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، وتتساقط أمطار غزيرة وعنيفة أحيانا خصوصاً فترة قبل الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ 70 كلم/س في المناطق الشمالية، يرتفع معها موج البحر لحدود الـ 3 أمتار، وتتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرقات مع انجرافات التربة. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر خلال النهار وتلامس ليلا الـ1400 متر، تخفّ حدة الأمطار والثلوج خلال الليل مع حدوث بعض الانفراجات.

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