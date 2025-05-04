من دون أي مشاكل أمنية تذكر.. وزير الداخلية يعلن انتهاء اليوم الانتخابي في جبل لبنان!

أعلن وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار بأن اليوم كان عرساً وطنياً ديمقراطياً جامعاً كل اللبنانيين في محافظة جبل لبنان.

وأكد الحجار أن: “العملية الانتخابية كانت سلسة من دون أي مشاكل أمنية تذكر.”

كما أضاف أنه: “عند الساعة السابعة تم اقفال صناديق الاقتراع بإستثناء المراكز التي كان بداخلها عدد من الناخبين وستبقى الأقلام مفتوحة الى حين استقبال الناخبين الموجودين ضمن حرم مراكز الاقتراع.”

وذكر الوزير بأن نسب الاقتراع بلغت 44.59% في محافظة جبل لبنان.

ووفقاً للحجار فقد توزعت النسب كالتالي:

-59.40% في كسروان.

– 41.51% في عاليه .

-56.70% في جبيل.

-38.29% في بعبدا.

-37.91% في المتن الشمالي.

-44.82% في الشوف.

وأشار وزير الداخلية الى أن مجموع الشكاوى التي وردت اليوم خلال العملية الانتخابية بلغ 479. واعلن بانه سيتم مواكبة عمليات الفرز، تمهيدا لاصدار النتائج.

وقبيل بدء الانتخابات، أكد الحجار اشرافه على العملية لأهمية انجاح هذا الاستحقاق”، مشيرًا إلى أن “غرفة العمليات ستواكب كل المخالفات التي قد تحصل وستتخذ الاجراءات اللازمة وفق القوانين”.

وأعرب الحجار عن سعادته قائلاً: “سعيد جداً لاعادة انتظام الوضع في لبنان وأن الاستحقاقات الدستورية تقام في مواعيدها وهذه انطلاقة جديدة للبنان”.