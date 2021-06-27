من طرابلس إلى صيدا.. تردي الأوضاع المعيشية يلهب الشارع

شهدت ساحة النور في طرابلس أعمال شغب، في حين قام محتجون بإحراق مدخل سرايا طرابلس، وحاولوا تحطيم البوابات الحديدية بهدف اقتحام المبنى.

وأفادت المصادر أيضاً بأن المتظاهرين انطلقوا في مسيرات تجوب شوارع المدينة، متوجهين إلى منازل النواب.

وكان عدد من الناشطين في الحرك الشعبي وأهالي مدينة طرابلس، نفذوا وقفة تضامنية مع الجيش وسائر القوى الأمنية، في ساحة النور في طرابلس، تحت شعار “نرفض الاعتداء على الكرامات، والمتاجرة بلقمة العيش واستغلال فقر وقهر الناس، والاعتداء على الجيش”، وشارك فيها الأب راشد شويري ممثلا راعي ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، الشيخ فراس بلوط ممثلا مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام، وفاعليات.

صيدا

فيما تواصلت التحركات الشعبية في مدينة صيدا احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار.

وقام المواطنون الغاضبون بقطع الطريق عند ساحة النجمة ثم قطعوا طريق رياض الصلح في المدينة بالاطارات المشتعلة.

إلى ذلك، أفيد بأن محتجين رشقوا شركة الكهرباء بالمدينة بالحجارة، وقد أوقف الجيش 2 منهم.

يشار إلى أن متظاهرين حاولوا أيضاً خلال المساء، اقتحام مبنى بلدية صيدا، إلا أن الجيش منعهم من ذلك.