الأربعاء 18 شعبان 1445 ﻫ - 28 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

من لبنان.. القسام تستهدف شمال إسرائيل بـ 40 صاروخاً

منذ 37 دقيقة
قصف صاروخي

قصف صاروخي

A A A
طباعة المقال

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024، رصد 10 عمليات إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمالي إسرائيل.

وأضاف بيان الإذاعة، أن الهجمات أصابت مبنى في منطقة كريات شمونة، مؤكدة حدوث أضرارا قوية في المبنى.

وأفادت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إطلاقها عدة رشقات صاروخية من جنوبي لبنان، استهدفت مقر قيادة اللواء الشرقي 769 “معسكر جيبور” وثكنة المطار في بيت هلل شمالي إسرائيل.

وأوضحت القسام، أن قوام الرشقات الصاروخية بلغ 40 صاروخا من طراز “جراد” ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال قادة المقاومة في

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار لبنان

رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان
رابطة التعليم الأساسي: جميع التقديمات يجب أن تستمر خلال الصيف
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
نصر الله متأكد من حرب إسرائيلية قريبة على لبنان.. صحيفة تكشف التفاصيل
المروج_ ع. ه. (مواليد عام 1968، سوري)
مروج مخدرات سوري الجنسية بقبضة قوى الأمن في القبة

الأكثر قراءة

مسيرة من نوع "هيرمز 450"
هيرمز 450.. ماذا تعرف عن الطائرة الإسرائيلية التي أسقطتها وحدة الدفاع الجوي بحزب الله؟
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
رئيس الأركان الإسرائيلي جاء ليتوعد.. ففاجأه صاروخ من حزب الله!
غارة إسرائيلية على بعلبك
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل الغارة على بعلبك.. ماذا استهدفت!؟